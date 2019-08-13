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Уровень загрузки авиарейсов между РК и Японией сокращается. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта РК, с 4 по 10 августа показатель составил 71,5%, что на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Аналогичный показатель в период с 28 июля по 3 августа сократился на 12%, составив 75,7%. Подобная тенденция зафиксирована, несмотря на уменьшение рейсов южнокорейских авиакомпаний из-за снижения спроса на рейсы между двумя странами. Последнее вызвано антияпонскими настроениями в южнокорейском обществе ввиду экспортных ограничений Токио в отношении Сеула. В ответ южнокорейские авиаперевозчики уже сократили количество рейсов или планируют упростить маршруты между региональными городами РК и Японии, а также активизируют деятельность по расширению маршрутов между РК и Китаем и странами Юго-Восточной Азии.