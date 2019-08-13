Митинги перед посольством Японии в Сеуле проводятся уже 28 лет

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14 августа в РК отмечается День памяти жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. В этот день Корейская ассоциация женщин, пострадавших от сексуального рабства, и Корейский совет по делам жертв сексуального рабства в японской армии провели перед посольством Японии в Сеуле очередной 1.400-й по счёту митинг. В нём приняли участие 3.000 человек. Данное мероприятие проводится уже 28-й год с января 1992 года. Его участники требуют от японского правительства искренних извинений, признания факта данного преступления и выплаты компенсаций. Между тем, в среду митинг прошёл не только в Сеуле, но также в Пусане, Сувоне и других, всего в 13 городах страны, и в 21 городе девяти зарубежных стран, в числе которых Австралия и Новая Зеландия. Между тем, церемония по случаю Дня памяти жертв сексуального рабства состоялась в Сеуле в музее корейского патриота Ким Гу, который под псевдонимом Пэк Пом был деятелем корейского национально-освободительного движения. В ней приняли участие около 300 человек, в том числе жертвы сексуального рабства, представители гражданских организаций и правительственных учреждений. Эту дату отметили по всей стране. На данный момент из 240 официально зарегистрированных женщин, ставших жертвами принудительной мобилизации в полевые бордели японской армии, в живых остаются лишь 20 человек.