В РК найдены архивные данные о 550 борцах за независимость

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В преддверие 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига университет Инчхона обнаружил архивные документы о 550 ранее не известных борцах за независимость. В этой связи в Управление по делам патриотов и ветеранов РК былы направлены заявки на их включение в официальный перечень людей, отдавших жизнь в борьбе с японскими оккупантами. Такое количество заявок единовременно подаётся впервые. Все лица, данные о которых были обнаружены, вели антияпонскую борьбу в ныне северокорейской провинции Хамгён-Пукто и в Манчжурии, либо принимали участие в Первомартовском движении. 238 из них это выходцы из северокорейских провинций. Университет передал управлению 25 тыс. страниц документальных материалов по судебным решениям в отношении вышеуказанных борцов, вынесенных столичным Высшим, ныне Верховным и окружными судами того времени. Помимо этого были найдены фотографии этих людей, сделанные в тюрьме Содэмун, в которой они содержались. Указывается, что поиск данных о борцах за независимость осложняется отсутствием многих документов, касающихся выходцев из северокорейских провинций, а также тем, что более 70% всех судебных записей Юга до сих пор не обнародованы. Исследователи намерены к марту следующего года найти данные обо всех ещё не учтённых борцах, о которых из документальных подтверждений остались только фотографии.