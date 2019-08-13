Мун Чжэ Ин почтил память жертв сексуального рабства в японской армии

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«Мы можем почтить память жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны благодаря тому, что 28 лет назад бабушка Ким Хак Сун первой открыто рассказала об этом преступлении». Об этом 14 августа в День памяти жертв сексуального рабства президент РК Мун Чжэ Ин написал в соцсетях. Он подчеркнул, что правительство сделает всё возможное для восстановления чести и достоинства жертв этого преступления. Президент заявил, что РК будет продолжать работу по озвучиванию этой проблемы на международной арене, связывая её с вопросом прав женщин и мира. Мун Чжэ Ин отметил, что создание мирного Корейского полуострова это продолжение надежд жертв сексуального рабства. Глава государства выразил благодарность усилиям женщин, нашедшим в себе смелость рассказать о преступлениях японской армии.