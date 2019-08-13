Samsung Electronics лидер европейского рынка смартфонов

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Во втором квартале этого года Samsung Electronics достигла максимальной за пять лет доли на европейском рынке смартфонов. По данным аналитической компании Canalys, представленным 13 августа, отметка составила 18,3 млн единиц или 40,6%. Это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, южнокорейский производитель занял первое место по этому показателю. Между тем, доли Huawei и Apple, которые заняли второе и третье места соответственно, немного сократились. В Canalys отмечают, что улучшение показателя Samsung Electronics связано с положительным эффектом от выхода на рынок новых моделей смартфонов среднего ценового сегмента серии А.