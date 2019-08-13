Эсминец «Кан Гам Чхан» отправился в Аденский залив

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13 августа эсминец «Кан Гам Чхан» отправился из Пусана в Аденский залив для конвоирования судов в районе сомалийского побережья. Это 30-й поход специального подразделения «Чхонхэ». В этот день на оперативной военно-морской базе Пусана состоялась церемония отправки корабля, которой руководил главнокомандующий ВМС РК Сим Сын Соп. В начале сентября в Аденском заливе эсминец «Кан Гам Чхан» сменит на боевом дежурстве эсминец «Тэ Чжо Ён», приступив к миссии, которая продлится до середины февраля следующего года. Подразделение «Чхонхэ» создано в январе 2011 года для патрулирования вод сомалийского побережья, где происходят нападения пиратов на проходящие в этом районе суда.