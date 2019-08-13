Накопленное количество пассажиров аэропорта Инчхон достигло 700 млн человек

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Накопленное количество пассажиров, воспользовавшихся услугами международного аэропорта Инчхон, который начал работать 29 марта 2001 года, достигло 700 млн человек. По данным администрации аэропорта, 14 августа в 9 часов утра был зарегистрирован 700-миллионный пассажир. Им стал южнокореец по фамилии Квон, прибывший из Бангкока . Он получил в подарок статуэтку черепашки из чистого золота и бесплатный билет. Отметка в 600 млн пассажиров была зарегистрирована в марте прошлого года. На достижение миллионного уровня ушло четыре года и семь месяцев. После открытия аэропорта среднегодовой рост количества пассажиров составлял 7,7%. В прошлом году на международных линиях пассажиропоток вырос на 10%, достигнув максимальной отметки в 67 млн 680 тыс. человек. Это пятый показатель в мире. Между тем, местное руководство реализует проект по расширению второго терминала к 2023 году, на который выделено 4,2 трлн вон или 3,4 млрд долларов. После завершения проекта пропускная способность аэропорта вырастит с 72 до 100 млн человек.