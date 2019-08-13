Более половины граждан РК испытывают антипатию к КНДР

Photo : KBS News

Более половины граждан РК испытывают антипатию относительно КНДР. На это указывают результаты опроса, проведённого телерадиокомпанией KBS. Вышеуказанный ответ дали 51,6% респондентов. В 2017 году фиксировалось значительное сокращение показателя с 88,9% до 35,4%. В этом году снова отмечено увеличение. На вопрос о прогнозах по поводу дальнейшего развития ситуации вокруг КНДР 57,6% заявили, что в течение некоторого времени вряд ли можно ожидать разрешения северокорейской проблемы. Положительный ответ дали 39,7%. Между тем, нестабильной нынешнюю ситуацию безопасности назвали 61,6%, что почти на 10% выше, чем в прошлом году. 58,7% выразили поддержку нынешнему правительству. Данный показатель снизился почти на 20%. На необходимость объединения Кореи указали 63,5% респондентов. Отметка сокращается с 2017 года.