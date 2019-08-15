В РК отметили 74-ю годовщину освобождения Кореи от японского колониального ига

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В четверг в Музее независимости в Чхонане провинции Чхунчхон-Намдо состоялась церемония по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига. Правительственное мероприятие по данному случаю проводится в данном музее впервые с 2004 года. В нем приняли участие представители различных кругов, члены семей борцов за независимость, всего около 800 человек. Тема церемонии – «Свет, который мы вернули, дорога, которую мы освещаем вместе». 178 человек были удостоены наград за вклад в независимость страны. Лично награды получили пять человек, в том числе 89-летний Пэк Ун Хо и четверо потомков борцов за независимость. Между тем, в этот день в центре Сеула прошли различные митинги и выступления с осуждением японского правительства. Их участники требовали от японского правительства отмены экономических санкций и извинений за принудительную мобилизацию корейцев. Они также прошли маршем от Сеульской площади до японского посольства.