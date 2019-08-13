На следующей неделе делегация СК посетит Токио

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На следующей неделе северокорейская делегация из трёх человек, в том числе замминистра спорта КНДР Вон Гиль У, посетит Токио. Об этом 15 августа сообщила японская газета «Санкей симбун». Отмечается, что правительство Японии одобрило въезд в страну делегации, которая примет участие во встрече по вопросу предстоящих Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио. Северокорейские представители, в частности, примут участие в семинаре глав спортивных сборных, который состоится с 20 по 22 августа при участии представителей Национальных олимпийских комитетов и стран, которые примут участие в летней Олимпиаде в Токио 2020 года. В газете отмечается, что члены делегации КНДР, судя по всему, также встретятся с представителями просеверокорейской организации корейцев, проживающих в Японии «Чочхонрён», чтобы ознакомиться с общественным мнением по КНДР и позицией правительства Синдзо Абэ, желающего провести саммит с СК.