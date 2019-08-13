Экспорт РК в Японию в сельскохозяйственном секторе вырос

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Несмотря на ухудшение отношений РК и Японии, в июле южнокорейский экспорт сельскохозяйственной продукции на японский рынок не пострадал. По данным Корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции РК, представленным 15 августа, показатель составил 100 тыс. 640 тонн груза на сумму 211 млн 390 тыс. долларов. В годовом исчислении объём экспорта в данном секторе вырос на 25,2%, а сумма на 14,2%. Накопленный объём с января по июль этого года также вырос на 1,6%, а сумма на 1,9%. Выяснилось, что Япония стала самым крупным покупателем южнокорейской сельскохозяйственной продукции. В частности, на эту страну пришлось 22,7% всех поставок. Показатель Китая – 16,7%.