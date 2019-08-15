Синдзо Абэ направил подношение храму Ясукуни

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил 15 августа ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором почитаются «души японских солдат». Как сообщает Киодо цусин, подношение было направлено через помощницу премьер-министра в Либерально-демократической партии Томоми Инада в связи с 74-й годовщиной капитуляции Японии во Второй Мировой войне. Синдзо Абэ направляет подношения в храм, при этом воздерживаясь от личного посещения, после того, как в декабре 2013 года был подвергнут жёсткой критике со стороны РК и Китая за посещение храма, который в соседних странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.