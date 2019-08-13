Половина южнокорейцев положительно оценивают деятельность Мун Чжэ Ина

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50,1% южнокорейцев положительно оценивают деятельность Мун Чжэ Ина на посту главы государства. Отрицательную оценку дали 46,9%. Такими стали результаты опроса, проведённого Всемирной телерадиокомпанией KBS по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига. Положительный показатель вырос на 1,2%. Помимо этого респондентам был задан вопрос о том, в какой партии они видят причину утверждения о том, что нынешнее Национальное собрание 20-го созыва является худшим в истории. 27,9% указали на правящую Демократическую партию Тобуро, 48,9% на крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея. Помимо этого, около половины респондентов в Сеуле, где сильны позиции правящих сил, заявили, что не будут голосовать за действующих депутатов по местным округам в ходе следующих парламентских выборов. В Тэгу, где более велика поддержка оппозиции, такой ответ также дали около половины участников опроса. Среди факторов, которые могут повлиять на выборы, наиболее часто были отмечены экономическая ситуация, конфликт РК и Японии и межкорейские отношения. Наибольшие симпатии в качестве кандидата на участие в следующих президентских выборах получили премьер-министр Ли Нак Ён и председатель партии Свободная Корея Хван Гё Ан. Позиции двух оппонентов поменялись по сравнению с предыдущим опросом. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.