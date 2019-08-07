Пхеньян не собирается вести переговоры с Сеулом даже после южнокорейско-американских учений

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Пхеньян не намерен возвращаться к переговорам с Сеулом после завершения совместных южнокорейско-американских военных учений. Об этом сообщило агентство ЦТАК со ссылкой на представителя Комитета по мирному воссоединению Кореи. Как отмечается в заявлении, южнокорейские власти надеются на то, что после завершения военных учений диалог возобновится естественным образом, но эти надежды являются «бессмысленными». «У нас нет намерений садиться за стол переговоров» с Сеулом, - подчёркивается в заявлении. Таким образом официальный Пхеньян прокомментировал речь южнокорейского президента Мун Чжэ Ина по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига. Северокорейская сторона отреагировала на озвученные Мун Чжэ Ином пункты, касающиеся воссоединения и мирной экономики. В Пхеньяне считают, что эти высказывания не имеют ничего общего с темой знаменательной даты. В этой связи затрагивание темы диалога и мирного режима является неприемлемым в ситуации, когда РК и США ведут военные учения.