РК озвучивает позицию по ограничительным мерам Японии на мировой арене

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Южнокорейское правительство прилагает дипломатические усилия для того, чтобы донести до мирового сообщества свою позицию по поводу предпринятых Японией ограничительных экспортных мер. 15 августа координатор по вопросам экономики МИД РК Юн Ган Хён посетил МИД Великобритании в Лондоне, где провёл переговоры с директором департамента глобальных вопросов Мэной Роллингз. Он представил позицию Сеула по ограничительным мерам Японии, призвав не прислушиваться к утверждениям японской стороны, которые будут озвучены в ходе саммита «Большой семёрки» во Франции. До этого Юн Ган Хён посетил Францию, где также довёл до местных властей позицию Сеула по этой теме.