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Политика

Правительство РК прокомментировало критику со стороны Пхеньяна

Write: 2019-08-16 14:52:21Update: 2019-08-16 15:43:00

Правительство РК прокомментировало критику со стороны Пхеньяна

Photo : YONHAP News

 В министерстве по делам воссоединения РК прокомментировали критику северокорейского комитета по мирному объединению родины относительно выступления президента РК Мун Чжэ Ина. 16 августа заместитель пресс-секретаря министерства Ким Ын Хан заявил, что озвученные комитетом высказывания не соответствуют межкорейским декларациям, а также не способствуют развитию отношений между Югом и Севером. Что касается позиции Севера о нежелании вести переговоры с Югом, то Сеул неукоснительно выполняет Пханмунчжомскую и Пхеньянскую декларации, прилагая усилия для развития межкорейских отношений и закрепления мира на Корейском полуострове,- заявил Ким Ын Хан. Он потребовал ответить на усилия Юга. Ким Ын Хан также обозначил позицию о том, что диалог и сотрудничество являются единственными путём к реализации межкорейских деклараций.
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