Южнокорейцы в целом положительно оценивают противодействие Сеула японским ограничительным мерам

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58,7% южнокорейцев считают, что правительство РК хорошо проявило себя в противодействии японским мерам экономического давления. Такими стали результаты опроса, проведённого телерадиокомпанией KBS по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига. Отрицательную оценку дали 37,6% респондентов. Более половины участников опроса считают, что в случае продолжения японских ограничительных мер пострадают обе страны. Помимо этого, 80,8% респондентов считают, что действия Японии являются ответом на решение Верховного суда РК, обязавшего японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации, а также решение о принудительной продаже части активов этих компаний на территории РК с данной целью. Кроме того, около 75% респондентов считают, что действия Токио связаны со стремлением продвинуть поправки в Конституцию, а также с целью сдержать экономическое развитие РК.