В Сеуле состоялся митинг против политики Синдзо Абэ

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15 августа на площади Кванхвамун в Сеуле состоялся больший митинг. Различные гражданские организации, в том числе, представители трудовых и религиозных кругов, собрались на площади, чтобы осудить политику премьер-министра Японии Синдзо Абэ по экономическому давлению на РК и искажению исторических фактов, а также провести митинг со свечами на тему мира. В мероприятии приняли участие около 100 тыс. человек. На многих участниках были футболки с надписью «No Japan» или с призывами не ездить в Японию и не покупать японские товары.