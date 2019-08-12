Дональд Трамп ещё раз напомнил о тесном контакте с Ким Чон Ыном

Photo : YONHAP News

Президент США Дональд Трамп рассказал некоторые подробности прошедшей в конце июня в Пханмунчжоме встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. 15 августа в интервью радиостанции WGIR он заявил, что когда ездил в РК, то подумал о возможности встретиться с Ким Чон Ыном. По его словам, никто не знал, как можно быстро связаться с председателем Госсовета КНДР. Тогда, перед самым вылетом в РК из Японии, он через Twitter предложил главе КНДР провести незапланированную встречу. Уже через 10 минут, как отметил глава Белого дома, ему позвонил Ким Чон Ын. Трамп сказал, что в это было трудно поверить, но в итоге они провели хорошую встречу. Данное заявление Дональда Трампа указывает на то, что стороны поддерживают связь по горячей линии.