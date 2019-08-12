Участники автопробега «Зов предков-2019» прибыли в РК

Photo : YONHAP News

15 августа участники автопробега «Зов предков-2019», организованного корейцами России и Центральной Азии в честь 100-летия Первомартовского движения и с целью поддержки мира на Корейском полуострове, прибыли в РК. Сообщается, что 40 участников проекта прибыли в порт Тонхэ о из Владивостока. Автопробег стартовал 9 июля в Москве, откуда участники выехали на десяти автомобилях. Они проехали через Россию, Казахстан, Узбекистан, Монголию и Китай. В пути они посещали знаковые места Движения за независимость Кореи, в том числе, памятник генералу Хом Бом До в Кызыл-Орде, музей борца за независимость Ан Чжун Гына в Харбине и другие. В РК участники автопробега приняли участие в мероприятии по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига, же посетили Национальное кладбище в Сеуле. До 25 августа они намерены посетить наиболее значимые места в РК, а затем отправиться в Москву, завершив длительную поездку, растянувшуюся на 25 тыс. км. Председатель оргкомитета проекта Эрнест Ким заявил, что очень рад находиться в РК в этот важный день.