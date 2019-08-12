В РК продолжается снижение экспорта и инвестиций

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В последнее время производство в РК сохраняет приемлемый рост, однако экспорт и инвестиции продолжают сокращаться. Об этом указывается в представленном 16 августа докладе министерства планирования и финансов о ситуации за второй квартал. В документе отмечается рост нестабильности в связи с замедлением роста мировой экономики, ухудшением показателей в сфере полупроводников, продолжением торгового конфликта США и Китая и введением японских экономических санкций. Сообщается, что в июне отмечен незначительный рост промышленного производства, а также инвестиций в производственные мощности. Однако снизились инвестиции в строительство, производство в сфере услуг и объём потребления. Июльский экспорт сократился в годовом исчислении на 11%, продолжая спад с декабря 2018 года. Июньский индекс совпадающих индикаторов, демонстрирующих нынешнюю экономическую ситуацию, снизился на 0,1 пункта по сравнению с маем, а индекс меняющихся индикаторов, указывающий на прогнозы развития ситуации, упал на 0,2 пункта.