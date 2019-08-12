Компания Samsung Electronics восстановила долю на рынке NAND-памяти выше 30%

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Компания Samsung Electronics восстановила во втором квартале долю на мировом рынке NAND-памяти выше 30%. В своём отчёте аналитическая компания DRAM Exchange сообщает, что продажи Samsung Electronics выросли на 16,6% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 3 млрд 765 млн долларов. Показатель другого производителя SK Hynix вырос на 8,1% до 1 млрд 106 млн долларов. Таким образом, доля Samsung Electronics составила 34,9%, что на 5% больше, чем в первом квартале. Если учитывать данные SK Hynix, то общая доля южнокорейских производителей составила 45,2%. В DRAM Exchange улучшение позиции Samsung Electronics объясняют восстановлением спроса на NAND-память для серверов и увеличением производства чипов с большим объёмом памяти. Ожидается, что до конца этого года компания сохранит нынешние темпы производства.