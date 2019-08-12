В РК отмечен резкий спад продаж товаров японских брендов

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На фоне продолжения и расширения бойкота японских товаров в РК в два раза сократился объём потребления известных японских брендов. Об этом сообщили в комитете по финансовому контролю. Особенно это коснулось известной сети магазинов одежды UNIQLO. В период с конца июня по конец июля продажи этого бренда в РК сократились более чем на 70%. Не избежало влияния бойкота и японское пиво, которое сместилось на третье место на южнокорейском рынке импортного пива, потеряв лидерство, сохранявшееся в течение десяти лет. Кроме того, объём импорта японского пива в РК в июле сократился на 45% по сравнению с июнем. Сегодня в топе продаж бельгийское и американское пиво. Эксперты указывают на то, что бойкот активно распространяется через соцсети, а люди присоединяются к нему абсолютно добровольно.