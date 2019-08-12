Фильм «Битва при Фэнудуне» посмотрели более 3 млн человек

Photo : KBS News

Фильм режиссёра Вон Син Ёна «Битва при Фэнудуне» посмотрели более 3 млн человек. 15 августа в Корейском комитете развития кинематографии сообщили, что на демонстрации этого фильма продано 3 млн 2 тыс. 93 билета. Такого показателя удалось добиться за 9 дней после премьеры, которая состоялась 7 августа. «Битва при Фэнудуне» повествует о событиях 1920 года, когда корейские борцы за независимость одержали первую победу над японскими милитаристами. Действия фильма происходят в местечке под названием Фэнудун, располагающемся в китайской провинции Гирин. Фильм был хорошо встречен на фоне нынешнего экономического конфликта РК и Японии и 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига.