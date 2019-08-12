В РК показали новый экзокостюм

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В РК создан новый экзокостюм, который помогает снизить нагрузку при ходьбе и беге. Об этом сообщили 16 июля разработчики из южнокорейского университета Чунан и американского университета Гарвард на страницах международного научного журнала Science. Конструкция разработки отличается малогабаритностью и лёгким весом. Она может быть полезна для людей, страдающих болезнью Паркинсона, переживших инсульт, а также испытывающих трудности в передвижении после операции или различных травм. Экзокостюм состоит из электропривода, системы гибких тросов и текстильного материала. Всё это крепится к телу. Вес костюма 5 килограммов. Система имеет алгоритм, распознающий движение человека и дающий команду прикреплённым к спине электроприводам. Последние натягивают и ослабляют тросы, закреплённые к ногам. Это снимает нагрузку на бёдра. Испытания показали, что экзокостюм при ходьбе экономит 9,3% энергии, а при беге 4%. Это эквивалентно единовременному сбросу человеком 7 и 5 кг соответственно. Ранее учёные Гарвардского университета разработали костюмы для ходьбы и бега в 2017 и в 2016 годах. На этот раз они добавили к ним технологию искусственного интеллекта, чтобы объединить обе функции.