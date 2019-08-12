Корейцы сократят расходы на проведение праздника Чхусок

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В этом году ожидаемый объём расходов на проведение праздника урожая и поминовения предков Чхусок значительно снизился. По результатам опроса, проведённого порталом по трудоустройству Saramin среди 2.404 трудоустроенных граждан, выяснилось, что они намерены потратить на праздник в среднем 350 тыс. вон или 288 долларов. Это на 22,2% меньше, чем в прошлом году. При этом среди семей снижение оказалось гораздо выше, чем среди холостых. Организаторы опроса отмечают, что такая ситуация связана со стремлением максимально снижать расходы в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. 89,6% респондентов заявили, что расходы на предстоящий праздник являются для них значительной нагрузкой. Наибольшие расходы связаны с предоставлением родителям денежных подарков, праздничным столом и дорогой на малую родину. Между тем, 60,3% респондентов заявили, что в этом году не планируют посещение малой родины на Чхусок.