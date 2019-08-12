Объём депозитов в иностранной валюте в РК сократился

Photo : YONHAP News

После трёх месяцев роста сумма валютных депозитов в южнокорейских банках в июле сократилась. Как сообщили в понедельник в Банке Кореи, она составила на конец июля 69 млрд 610 млн долларов, что на 710 млн долларов меньше, чем в конце предыдущего месяца. Депозиты в иностранной валюте включают вклады иностранцев, которые находятся в РК более шести месяцев, а также работающих в стране иностранных компаний. Компании активно продавали доллары, обменивая их на другие валюты, из-за укрепления по отношению к корейской воне.