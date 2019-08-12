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Экономика

Объём депозитов в иностранной валюте в РК сократился

Write: 2019-08-19 14:18:53Update: 2019-08-19 14:36:10

Объём депозитов в иностранной валюте в РК сократился

Photo : YONHAP News

После трёх месяцев роста сумма валютных депозитов в южнокорейских банках в июле сократилась. Как сообщили в понедельник в Банке Кореи, она составила на конец июля 69 млрд 610 млн долларов, что на 710 млн долларов меньше, чем в конце предыдущего месяца.   Депозиты в иностранной валюте включают вклады иностранцев, которые находятся в РК более шести месяцев, а также работающих в стране иностранных компаний.    Компании активно продавали доллары, обменивая их на другие валюты, из-за укрепления по отношению к корейской воне. 
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