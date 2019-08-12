В частном секторе ожидается значительное снижение объёма найма новых сотрудников

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Во второй половине этого года ожидается значительное уменьшение объёма найма новых сотрудников в частные компании. На это указывают результаты опроса, проведённого порталом по трудоустройству Incruit среди 699 компаний. 66,8% заявили об утверждении плана найма новых сотрудников во втором полугодии. В случае с крупными компаниями показатель снизился на 11,9% в годовом исчислении до 79,2%. Объём найма также снизился на 4,1% до 42.836 человек. В малых и средних компаниях показатель снизился на 48,6% до 592 человек.