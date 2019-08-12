Прогнозы роста экономики РК снижаются

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Прогнозы роста экономики РК на этот год продолжают снижаться. По данным Bloomberg, средний показатель 42 южнокорейских и зарубежных аналитических и финансовых учреждений составил 2%, снизившись на 0,1%. При этом показатель 11 учреждений оказался ниже 2%. Среди них ING Group, Nomura Bank, Morgan Stanley и другие. Причина этого заключается в опасениях о новой волне экономического застоя в мире на фоне изменения политики США по базовой учётной ставке, а также в ограничительных мерах Японии. Если экономическая ситуация в США ухудшится, то это приведёт к дестабилизации финансового рынка и к снижению роста экономики РК с 2% до 1%.