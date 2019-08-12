В РК продолжает расти потребление угля

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В прошлом году РК стала единственной страной среди членов ОЭСР, в которой был отмечен рост потребления угля. По данным британской энергетической корпорации ВР, южнокорейский показатель вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, составив 88 млн 200 тыс. тонн нефтяного эквивалента (TOE). Это пятая по объёму отметка после Китая, Индии, США и Японии. Если учесть, что население этих стран гораздо выше, чем РК, то по уровню потребления угля на душу населения РК занимает первое место в мире – 1.730 кг на человека в год. Уголь, ввозимый в РК, применяется для производства электроэнергии и цемента, а также в металлурогической отрасли. 67% приходится на энергетическую сферу.