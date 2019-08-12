Президент США считает несправедливыми условия конкуренции Apple и Samsung Electronics

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Президент США Дональд Трамп считает несправедливыми условия конкуренции между компаниями Apple и Samsung Electronics. По его словам, два дня назад в ходе совместного ужина с генеральным директором корпорации Apple Тимом Куком, глава Белого дома отметил, что Samsung Electronics является крупнейшим конкурентом для Apple. Он указал, что эта компания, находится в РК, поэтому не платит пошлин. В этой связи Тим Кук сказал, что в этой ситуации пошлины для Apple являются большой проблемой. Речь может идти о том, что американский производитель имеет бóльшую часть производства в Китае, который столкнулся с пошлинным давлением со стороны США. Между тем, ранее Дональд Трамп не исключал возможности рассмотрения мер по ужесточению тарифных барьеров в отношении иностранных компаний, экспортирующих свой товар в США и конкурирующих с американскими производителями.