РК требует от Японии объяснений относительно сброса в океан радиоактивной воды

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После появления новостей о планах Японии сбросить в Тихий океан более миллиона тонн радиоактивной воды из зоны заражения АЭС Фукусима 19 августа в МИД РК был вызван для объяснений советник-посланник по экономическим вопросам посольства Японии в Сеуле Томохуми Нишинага. Директор департамента по вопросам научной дипломатии и изменения климата МИД РК Квон Сэ Чжун провёл с ним встречу, передав письмо с изложением позиции южнокорейского правительства. В письме указывается, что сброс Японией радиоактивной воды окажет отрицательное влияние не только на состояние здоровья граждан РК и Японии, но и на жителей всех стран, связанных морем. В этой связи отмечается необходимость подходить к данному вопросу максимально осторожно и продуманно. Правительство РК также направило Японии запрос относительно сообщений международных СМИ и различных организаций, в том числе Green Peace, о планах Токио по сбросу воды, с требованием представить официальную позицию по этой теме.