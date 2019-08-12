Авиакомпании РК столкнулись с кризисом

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Крупнейшие южнокорейские авиаперевозчики Korean Air и Asiana Airlines с октября частично прекращают предоставление услуг по грузовым перевозкам на внутренних рейсах в аэропортах Тэгу, Чхончжу и Кванчжу. Это связано с тем, что во втором квартале этого года обе компании зафиксировали операционные убытки свыше 100 млрд вон или 90 млн долларов каждая. Ухудшение операционных показателей затронуло и бюджетные авиакомпании. Из восьми отечественных компаний данного сегмента во втором квартале профицит по операционной прибыли не зафиксировала ни одна. В третьем квартале к этому добавилось резкое сокращение спроса на поездки в Японию, что связано с бойкотом японских товаров и услуг в РК.