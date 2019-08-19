На этой неделе в РК прибудут очередные четыре истребителя F-35A

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На этой неделе в РК прибудут очередные четыре истребителя пятого поколения F-35A, которые входят в категорию стратегических вооружений. Ожидается, что они прибудут на военно-воздушную базу в Чхончжу примерно 22 августа. Таким образом, на вооружении ВВС РК будут восемь таких истребителей. В марте и июле этого года южнокорейские военные получили по два таких истребителя В 2014 году правительство РК заключило контракт с США на поставку 40 истребителей F-35A общей стоимостью 6 млрд 800 млн долларов. Поставку планируется завершить до 2021 года.