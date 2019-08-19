КНДР развивает туристическую отрасль

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КНДР продолжает прилагать усилия для развития туристической отрасли. 19 августа на сайте Государственного управления по вопросам туризма появилось сообщение о планах реализации туристических проектов в горах Пэктусан и Чхольбосан в сотрудничестве с иностранными турагентствами. Проект включает посещение этих горных районов, Пхеньяна и других важных достопримечательностей. На сайте представлены адреса турагентств-партнёров в Китае, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Чехии. Сейчас более 90% всех иностранных туристов в КНДР приходятся на граждан Китая, поэтому Север пытается привлечь туристов из других стран. Туризм не подпадает под международные санкции, поэтому северокорейские власти прилагают усилия для развития этой отрасли в качестве важного источника валютных поступлений.