Бойкот японских товаров в РК распространился на табачный рынок

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Бойкот товаров японского производства распространился в РК и на табачную сферу. По данным Таможенного управления, представленным 20 августа, в июле ввоз сигарет из Филиппин сократился на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив около 32 тонн. В этой стране находится производственная база японской табачной компании JTI, производящей такие марки сигарет как MEVIUS или Mild Seven, Camel и другие. На южнокорейском рынке сигарет крупнейшими поставщиками являются компании KT&G, Philip Morris, BAT и JTI. Из них только JTI имеет завод на Филиппинах. Остальные три компании производят свою продукцию для местного рынка в РК. Нынешнее снижение поставок с Филиппин связывают с влиянием бойкота японских товаров, быстро распространяющегося в РК.