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Корея: Юг-Север

Пхеньян назвал «неумным актом» проведение южнокорейско-американских учений

Write: 2019-08-20 11:01:24Update: 2019-08-20 11:06:30

Пхеньян назвал «неумным актом» проведение южнокорейско-американских учений

Photo : YONHAP News

Совместные командно-штабные учения, которые «поджигатели войны» в Южной Корее проводят вместе с США, являются «откровенным враждебным актом» и «недопустимой военной провокацией». Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник центральной северокорейской газеты «Нодон синмун».    Отмечается, что действия, которые отрабатывались в ходе учений направлены на «вторжение и смертоносное сокрушение нашей республики». Южная Корея обвиняется в нагнетании напряжённости в регионе несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Пхеньяна.   Подчёркивается также, что изменение названия учений и отговорки о том, что они являются лишь командно-штабными, не меняют их «провокационной сути». 
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