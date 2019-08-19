Пхеньян назвал «неумным актом» проведение южнокорейско-американских учений

Photo : YONHAP News

Совместные командно-штабные учения, которые «поджигатели войны» в Южной Корее проводят вместе с США, являются «откровенным враждебным актом» и «недопустимой военной провокацией». Об этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник центральной северокорейской газеты «Нодон синмун». Отмечается, что действия, которые отрабатывались в ходе учений направлены на «вторжение и смертоносное сокрушение нашей республики». Южная Корея обвиняется в нагнетании напряжённости в регионе несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Пхеньяна. Подчёркивается также, что изменение названия учений и отговорки о том, что они являются лишь командно-штабными, не меняют их «провокационной сути».