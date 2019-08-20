РК и США завершили совместные командно-штабные учения

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РК и США завершили во вторник совместные командно-штабные учения. Как ожидается, это приведёт к прекращению запусков северокорейских ракет и поможет возобновить зашедший в тупик диалог о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном. Учения, проходившие в режиме компьютерной симуляции без мобилизации войск и боевой техники, заменили проводившиеся на протяжении многих лет совместные летние учения Ulchi Freedom Guardian. Их целью было выяснение готовности южнокорейских военных к получению контроля над своими войсками в военное время. Между тем, северокорейская сторона продолжала считать данные учения репетицией захвата КНДР, проведя в знак протеста шесть запусков ракет малой дальности и обнародовав ряд заявлений с угрозами положить конец межкорейскому диалогу. Между тем, специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн прибывает во вторник в Сеул с трёхдневным визитомй. На среду запланирована встреча американского спецпредставителя с его южнокорейским коллегой Ли До Хуном и другими высокопоставленными представителями официального Сеула. Цель встреч - скоординировать позиции союзников в преддверии возможного возобновления переговоров с Пхеньяном. Перед поездкой в Сеул Стивен Бигэн посетил Японию.