В США испытана крылатая ракета дальностью свыше 500 км

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В США состоялись лётные испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. Это произошло всего через две недели после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ утратил силу 2 августа. В понедельник в Пентагоне сообщили, что 18 августа в 14:30 был проведён запуск крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытания проводились на острове Сан-Николас в штате Калифорния. Опубликована видеозапись запуска. Ракета пролетела более 500 км и поразила цель. США открыто сообщали о планах по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе после выхода из вышеуказанного договора. При этом были упомянуты Япония, Австралия и РК. Однако правительства этих стран опровергли данное заявление, после чего глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что на реализацию данного плана может уйти несколько лет. В оборонном ведомстве США также указали, что пока этот вопрос не обсуждался ни с одним союзным государством.