Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Если РК запретит поставки в Японию топлива, это приведёт к росту цен на отопление в Японии

Write: 2019-08-20 15:57:46Update: 2019-08-20 16:54:56

Если РК запретит поставки в Японию топлива, это приведёт к росту цен на отопление в Японии

Photo : YONHAP News

Если РК запретит поставки топлива в Японию, это приведёт к резкому росту  расходов японцев на отопление в зимнее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные шести внешнеторговых компаний. Отметается, что около 90% керосина, потребляемого в Японии, производится местной промышленностью. Остальная часть, в основном, ввозится из РК. По данным японского правительства, в прошлом году 79% импортного керосина ввезено из РК. Это 13% необходимого объёма. Традиционно японские профильные компании начинают закупку южнокорейского керосина с августа. Этот товар можно закупать в Китае и в Сингапуре. Однако в этом случае расходы на перевозку выше. 
Список

Рекомендуем