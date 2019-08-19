Если РК запретит поставки в Японию топлива, это приведёт к росту цен на отопление в Японии

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Если РК запретит поставки топлива в Японию, это приведёт к резкому росту расходов японцев на отопление в зимнее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные шести внешнеторговых компаний. Отметается, что около 90% керосина, потребляемого в Японии, производится местной промышленностью. Остальная часть, в основном, ввозится из РК. По данным японского правительства, в прошлом году 79% импортного керосина ввезено из РК. Это 13% необходимого объёма. Традиционно японские профильные компании начинают закупку южнокорейского керосина с августа. Этот товар можно закупать в Китае и в Сингапуре. Однако в этом случае расходы на перевозку выше.