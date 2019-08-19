Японские ограничительные меры приведут к снижению продаж ключевой продукции РК

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Ожидается, что японские ограничительные меры приведут к снижению продаж южнокорейских компаний в сфере машиностроения, нефтепродуктов и полупроводников. На это указывают результаты опроса, проведённого Корейским институтом экономических исследований среди 153 крупных компаний. Они предположили, что сумма продаж в среднем сократится на 2,8%, а операционная прибыль на 1,9%. Кроме того, 51,6% респондентов выразили мнение о том, что меры Токио по ограничению экспорта в РК стратегических товаров окажут отрицательное влияние на ситуацию в южнокорейском частном бизнесе. Помимо вышеуказанных отраслей, отрицательное влияние затронет металлургию и сектор средств беспроводной связи. Среди краткосрочных ответных мер частные компании указали на расширение каналов поставок стратегического сырья, временное сокращение и переориентирование производства. В качестве долгосрочных мер предложено обеспечить новые каналы поставок, наладить базу импортзамещения, расширить перечень производимой продукции. Кроме того, решить конфликт с Японией предлагается путём дипломатических договорённостей, через международные организации, в том числе ВТО, а также при посредничестве США и путём формирования представления проблемы на международной арене.