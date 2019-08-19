РК растёт беспокойство по поводу радиации в японских продуктах

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В некоторых продуктах питания, ввозимых из Японии в РК, обнаружена радиация. После того, как в 2011 году на АЭС Фукусима произошла авария, РК запретила ввоз японских морепродуктов из восьми префектур. Однако импорт готовых продуктов питания продолжается. За пять лет было ввезено 29 тыс. тонн соусов. За этот же срок выявлено 35 случаев радиации в грузе объёмом 17 тонн. Уровень радиоактивности в продуктах не превышал допустимого стандарта в 100 беккерелей. В Управлении по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств объявили, что продаваемые в магазинах РК японские продукты не представляют никакой угрозы здоровью. Однако в некоторых кругах отмечается необходимость проведения более подробного анализа. Озвучиваются предложения о введении запрета не только на сельскохозяйственную продукцию, но и на готовые продукты питания из Японии.