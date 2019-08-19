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21-23 августа в Сеуле состоится южнокорейско-японский форум. В Корейском фонде международных обменов сообщили, что в мероприятии примут участие около 50 представителей политических, финансовых, научных и медиа кругов. 27-й по счёту форум организован совместно с Японским центром международных обменов. В повестке такие темы как роль государства в денуклеаризации КНДР, изменение внутренней политики РК и Японии и влияние этих перемен на двусторонние отношения, настоящее и будущее экономических отношений двух стран. С южнокорейской стороны председателем форума определён бывший министр иностранных дел и внешней торговли Ю Мён Хван, а с японской - почётный профессор токийского университета Кэйо Масао Оконоги. Мероприятие проходит ежегодно с целью поддержки двустороннего диалога.