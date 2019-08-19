Спецпредставитель США по КНДР проведёт ряд встреч с представителями правительства РК

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22 августа специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн встретится с заместителем начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжоном. В настоящий момент стороны обсуждают повестку предстоящей встречи. Ожидается, что они обсудят тему стратегии дальнейших действий Сеула и Вашингтона в преддверии возобновления рабочих южнокорейско-американских переговоров. В ходе предыдущего визита Стивена Бигэна в Сеул в апреле он встречался с Ким Хён Чжоном. Тогда стороны в течение полутора часов обсуждали ситуацию вокруг ядерной проблемы Севера. В ходе визита в Сеул спецпредставитель США встретится со спецпредставителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном и посетит ряд южнокорейских ведомств, в том числе министерство по делам воссоединения.