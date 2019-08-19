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Экономика

В РК сократилась выработка энергии на угольных электростанциях

Write: 2019-08-20 16:20:36Update: 2019-08-20 16:51:29

В РК сократилась выработка энергии на угольных электростанциях

В первом полугодии выработка энергии на угольных электростанциях сократилась на 4% в годовом исчислении. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, с января по июнь показатель составил 37,7%. Доля атомной энергии выросла на 7,3% до 28,8%. Что касается сжиженного природного газа (LNG), то отметка сократилась с 28,9% до 25,3%. Доля возобновляемой энергетики выросла лишь на 0,6% до 6,7%. Представитель министерства заявил, что сокращение применения угольных электростанций связано с влиянием мер по борьбе с микропылью, в рамках которых ограничивалась работа таких электростанций и закрывались устаревшие объекты. 
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