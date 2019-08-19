В РК сократилась выработка энергии на угольных электростанциях

В первом полугодии выработка энергии на угольных электростанциях сократилась на 4% в годовом исчислении. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, с января по июнь показатель составил 37,7%. Доля атомной энергии выросла на 7,3% до 28,8%. Что касается сжиженного природного газа (LNG), то отметка сократилась с 28,9% до 25,3%. Доля возобновляемой энергетики выросла лишь на 0,6% до 6,7%. Представитель министерства заявил, что сокращение применения угольных электростанций связано с влиянием мер по борьбе с микропылью, в рамках которых ограничивалась работа таких электростанций и закрывались устаревшие объекты.