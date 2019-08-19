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Политика

В Сеуле состоялась встреча представителей РК и США на переговорах по разделению военных расходов

Write: 2019-08-20 16:22:49Update: 2019-08-20 16:50:53

В Сеуле состоялась встреча представителей РК и США на переговорах по разделению военных расходов

Photo : YONHAP News

20 августа в Сеуле состоялась встреча представителей РК и США на переговорах по соглашению о разделении расходов на содержание американского военного контингента Чан Вон Сама и его американского коллеги Тимоти Беттса. Стороны провели предварительное обсуждение подробностей последующих переговоров по соглашению на следующий год. Они, в частности, обменялись мнениями по программе переговоров и составу делегаций н. Как только список будет определён, стороны приступят к переговорам. В США уже определили замену Тимоти Беттса. В РК также завершается процесс выбора нового представители по этому вопросу. 
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