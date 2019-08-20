Главы МИД РК и Японии встретятся 21 августа в Пекине

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Главы внешнеполитических ведомств РК и Японии - Кан Гён Хва и Таро Коно – встретятся 21 августа во второй половине дня в Пекине по окончании трёхсторонней встречи с участием их китайского коллеги Ван И. В настоящее время в центре внимания находится вопрос, смогут ли Сеул и Токио найти способ смягчения напряжённости в двусторонних отношениях. Как полагают, Кан Гён Хва вновь призовёт Токио отказаться от введённых недавно экспортных ограничений. Сеул призывает к дипломатическому решению проблемы, считая японские меры экспортного контроля противоречащими принципам свободной торговли. Кроме того, южнокорейская сторона пока не приняла решения о продлении срока действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией. Предыдущая встреча Кан Гён Хва и Таро Коно имела место 1 августа в Бангкоке в рамках регионального форума АСЕАН. По сообщению МИД РК, 20 августа в Пекине прошла встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств двух стран, на которой они просто подтвердили наличие разногласий по спорным вопросам.