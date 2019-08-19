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В мире

Госсекретарь США выразил обеспокоенность пусками ракет КНДР

Write: 2019-08-21 10:21:01Update: 2019-08-21 10:39:19

Госсекретарь США выразил обеспокоенность пусками ракет КНДР

Photo : YONHAP News

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил обеспокоенность пусками северокорейских ракет малой дальности. В интервью телеканалу CBS во вторник он выразил надежду на то, что КНДР в дальнейшем не будет совершать провокаций. При этом с уверенностью назвал недавно запущенные северокорейские ракеты баллистическими. Глава госдепартамента  также выразил надежду на то, что Пхеньян вернётся к переговорам по демонтажу своей ядерной программы. «Мы не вернулись к столу переговоров так быстро, как надеялись. Но мы всё время понимали, что на этом пути будут преграды», — отметил Майкл Помпео. 
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