Ван И: Отношения Китая и РК развиваются благоприятно

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Отношения Китая и РК развиваются благоприятно. Как сообщает агентство Синьхуа, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшейся во вторник в Пекине встречи с главой южнокорейского МИД Кан Гён Хва. Китайский министр выразил надежду на успешную реализацию совместных экономических проектов, в том числе, по освоению рынков третьих стран, ускорение второго этапа переговоров по соглашению о зоне свободной торговли. В настоящее время необходимо уделять особое внимание усилению сотрудничества в областях науки, техники и инноваций, тесно взаимодействовать в многосторонних форматах,- подчеркнул Ван И. Он отметил также, что власти Китая, РК и Японии должны объединить усилия для преодоления вызовов, в том числе обусловленных односторонними мерами отдельных государств.