Мун Чжэ Ин: Правительство РК выделит средства на разработку ста ключевых наименований продукции

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В течение семи лет правительство РК выделит 7-8 трлн вон или 6,5-7,5 млрд долларов на разработку ста ключевых наименований продукции, в том числе, углеродного волокна. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин сообщил во вторник в ходе посещения завода компании Hyosung Advanced Material в городе Чончжу провинции Чолла-Намдо. Предприятие производит 2.000 тонн углеродного волокна в год – 2% мирового производства. Группа Hyosung поставила цель довести данный показатель до 10%. Мун Чжэ Ин приветствовал эту инициативу, отметив, что для устойчивого роста отечественной экономики необходим новый двигатель. Он напомнил, что углеродное волокно, вес которого в четыре раза меньше стали, в 10 раз прочнее её. ВС этой связи углеродное волокно является ключевым материалом для производства водородных транспортных средств.