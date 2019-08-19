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Экономика

Мун Чжэ Ин: Правительство РК выделит средства на разработку ста ключевых наименований продукции

Write: 2019-08-21 10:53:56Update: 2019-08-21 11:10:20

Мун Чжэ Ин: Правительство РК выделит средства на разработку ста ключевых наименований продукции

Photo : YONHAP News

В течение семи лет правительство РК выделит 7-8 трлн вон или 6,5-7,5 млрд долларов  на разработку ста ключевых наименований продукции, в том числе, углеродного волокна. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин сообщил во вторник в ходе посещения завода компании Hyosung Advanced Material в городе Чончжу провинции Чолла-Намдо. Предприятие производит 2.000 тонн углеродного волокна в год – 2% мирового производства. Группа  Hyosung поставила цель довести данный показатель до 10%. Мун Чжэ Ин приветствовал эту инициативу, отметив, что для устойчивого роста отечественной экономики необходим новый двигатель.   Он напомнил, что углеродное волокно, вес которого в четыре раза меньше стали, в 10 раз прочнее её. ВС этой связи углеродное волокно является ключевым материалом для производства водородных транспортных средств. 
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